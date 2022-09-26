Об этом сообщили немецкие СМИ.

Стало известно, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Об этом сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Неизвестно, что стало причиной падения давления.

Лиссек также заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает где". Есть подозрение, что газ может проникать в прибрежную зону.

Также издание сообщает, что расследовать причины падения давления Nord Stream 2 AG очень сложно: действуют санкции, сотрудников почти нет, а средства заморожены.

По словам Лиссека, в Любмине, на месте выхода трубопровода в Германии, нет персонала Nord Stream 2 AG.

Министерство экономики объявило в Берлине, что причины и точные факты инцидента еще не ясны. "Сейчас мы связываемся с соответствующей властью, чтобы прояснить этот вопрос", - сказала пресс-секретарь.

До сих пор выясняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.

Напомним, что 2 сентября парламентская фракция "Свободных демократов" - одного из трех членов руководящей "светофорной коалиции" - призвала разобрать так и не запущенный российский газопровод "Северный поток-2".