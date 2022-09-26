"Где-то должна быть дыра": в Nord Stream 2 AG заявили о падении давления в газопроводе
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления
Об этом сообщили немецкие СМИ.
Стало известно, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
Об этом сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Неизвестно, что стало причиной падения давления.
Лиссек также заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает где". Есть подозрение, что газ может проникать в прибрежную зону.
Также издание сообщает, что расследовать причины падения давления Nord Stream 2 AG очень сложно: действуют санкции, сотрудников почти нет, а средства заморожены.
По словам Лиссека, в Любмине, на месте выхода трубопровода в Германии, нет персонала Nord Stream 2 AG.
Министерство экономики объявило в Берлине, что причины и точные факты инцидента еще не ясны. "Сейчас мы связываемся с соответствующей властью, чтобы прояснить этот вопрос", - сказала пресс-секретарь.
До сих пор выясняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.
- Напомним, что 2 сентября парламентская фракция "Свободных демократов" - одного из трех членов руководящей "светофорной коалиции" - призвала разобрать так и не запущенный российский газопровод "Северный поток-2".
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