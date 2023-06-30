Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина

Как только западная разведка объявила, что "Армагедона" Армии РФ генерала Сергея Суровикина задержали — многие уже начали мечтать о публичных казнях в стиле Ивана Грозного. Однако после допроса Суровикина отпустили и вот почему.

Долгое время у большой войны России против Украины было единственное публичное лицо — президент Российской Федерации Владимир Путин. Где-то за неделю до даты полномасштабного вторжения новостные картины российских сайтов были монолитным полотном из цитат кремлевского карлика. Создавалось впечатление, что как средневековый властитель он сам поведет войско на войну. И триумф "второй армии мира" будет вот-вот.

Однако со взятием Киева за три дня не сложилось, а со временем лучшие российские силы получили по зубам на Севере, под Николаевом и на Харьковщине. Для этого в публичном поле появлялись периодически Герасимов, Дворников, Суровикин и Шойгу. Так Путин разделял публичное бремя военных поражений.

Даже в этих условиях, когда имидж российской армии сыпался, как ветхий пень — роль публичного главнокомандующего исполнял министр обороны Сергей Шойгу. По иронии судьбы этот человек не имеет никакого отношения к армии и всю жизнь провел в строительстве и МЧС. Но нехаризматичный Шойгу именно то, что нужно Путину, чтобы на его фоне не казаться столь бледным. У глав России всегда были сложные отношения с армией — там боятся харизматичных военных. И хорошо помнят, как Сталин и Хрущев боялись прихода к власти маршала Жукова. Здесь же можно упомянуть более свежий пример – генерала Александра Лебедя. Масштабная фигура первой чеченской войны обладала высокими рейтингами поддержки, стартовала как достаточно успешный губернатор Краснодарского края и вполне могла стать достойным конкурентом Путина на выборах-2004. Однако Лебедя успешно утилизировали и мечты российских офицеров о своем человеке во главе России развеялись.

Именно поэтому в российском информационном пространстве очень мало упоминаний реального руководителя российской армии — начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Карьера этого военного преступника была напрочь связана с армией, в которой он прошел путь от командира взвода до начальника Генштаба. Он известен как автор работ, посвященных военному делу. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько раз в интервью признавался, что учил

военную науку "по Герасимову" и особое внимание уделил изучению такой штуки, как "гибридная война", которую российский генерал писал специально под оккупацию Украины.

Что это такое? В феврале 2013 года, за год до российского вторжения в Крым, начальник Генштаба РФ в одном из своих выступлений рассказал о методах ведения современной гибридной войны. Впоследствии эта стратегия стала известна как "доктрина Герасимова". Он пропагандировал идею использования наряду с боевыми действиями политических, этнических, информационных и экономических рычагов. Именно комбинация этих факторов была реализована в Украине при аннексии Крыма и разжигании войны на Донбассе.

Герасимов не в первый раз исчезает с информационного поля РФ. Сразу после поражения РФ на Харьковском направлении прошлым летом российский генерал исчез из публики примерно на полгода до его повторного появления зимой 2023 года за несколько недель до назначения главным командующим театром военных действий. Нет, это никак не означает, что Кремль собирался отправить его на пенсию. Именно в это время РФ проводила активную мобилизацию и перестройку жизни под военные нужды. Поэтому Герасимов как человек, не имеющий политических амбиций, занимался подготовкой нового человеческого мяса для войны в Украине.

Другое дело Сергей Суровикин — его круглогодично активно накачивали медийкой. От природы он скандалист и как представится случай - не упустит свой шанс на власть.

Среди всех российских генералов Суровикин, наверное, имеет одну из самых пестрых биографий. Когда генералу "Армагедону" было 24 года, он руководил батальоном Таманской дивизии, который пытался протиснуть баррикады митингующих во время августовского путча 1991 года. Тогда под колесами бронетехники погибли три человека, а сам Сергей на несколько месяцев загремел в тюрьму. Однако впоследствии его отпустили, потому что "он выполнял указания руководства".

Затем Суровикин попал в скандалы с незаконной покупкой пистолета. Прославился любовью к расправам во время Второй чеченской кампании. Кроме того, в 2004 году после разговора на повышенных тонах в кабинете генерала застрелился его непосредственный заместитель. После этого случая Суровикин получил прозвище "Армагеддон".

Когда в октябре прошлого года Суровикина поставили руководить всеми силами объективных войск в Украине, он начал это с дебютного ракетного обстрела ряда украинских городов и столицы.

Когда Суровикин выходит на люди, его образ больше напоминает карикатурного вора из старых фильмов, чем какого-нибудь выдающегося стратега или командующего.

Однако любой контролируемый эксперимент по поиску козла отпущения может выйти из-под контроля. Тем более после того, когда шкуру Путина спас белорусский диктатор Александр Лукашенко, все увидели первую кровь. И акулы вокруг Кремля будут плавать активнее, чтобы полакомиться стариком, которому пора в Мавзолей.

Во всяком случае, нам от разборок, кто станет преемником Путина, ни холодно ни жарко. Радует только одно. В акульей охоте за свежей кровью несколько акул тоже будут убиты. Следовательно, эти персоны никогда не ступят ногами на нашу землю.