Об этом Уэсли Кларк заявил в эфире CNN, - информирует Эспрессо.TV .

"Если он (Путин -) хочет сдержать НАТО, разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше", — сказал Уэсли Кларк.Генерал также рассказал, что Россия давно смоделировала ситуацию проигрыша, поскольку НАТО поддерживает ее противников. Именно в таком случае рассматривается вариант применения тактического ядерного оружия.Кларк заявил, что сомневается, что Россия способна применить химическое оружие в Украине.