Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять, - Зеленский о потерях Украины и РФ на войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные понесут пять меньших потерь, чем россияне
Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC, сообщает официальный сайт президента Украины .
По его словам, российские военные терпят гораздо большие потери, чем украинаски, но компенсируют их благодаря количественному преимуществу в технике и живой силе.
"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", - сказал Зеленский.
- 19 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия терпит во время полномасштабной войны гораздо большие потери , чем Украина.
- По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 29 июня оккупанты потеряли около 35 450 военных и 1572 танка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное