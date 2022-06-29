Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC, сообщает официальный сайт президента Украины .

По его словам, российские военные терпят гораздо большие потери, чем украинаски, но компенсируют их благодаря количественному преимуществу в технике и живой силе.

"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", - сказал Зеленский.

19 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия терпит во время полномасштабной войны гораздо большие потери , чем Украина.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 29 июня оккупанты потеряли около 35 450 военных и 1572 танка.

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