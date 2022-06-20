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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Где может начаться вероятный конфликт России и НАТО, - Politico

Где может начаться вероятный конфликт России и НАТО, - Politico

20 июня, 2022 понедельник
23:49
война с Россией

Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, по мнению экспертов, станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО

Об этом пишет Politico.

Издание называет Сувалкский коридор "самым опасным местом на Земле".

"Город Друскининкай на юго-восточной границе Литвы выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные стратеги предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-нибудь решит раздуть войну в Украине столкновения с НАТО", — пишет Politico.

"Подобно тому, как Путин пытается создать сухопутный мост между Россией и полуостровом Крым, захват Сувалкского коридора, названного в честь города на польской стороне границы, может соединить российские войска в Калининграде, ключевом российском форпосте, с находящимися в ней фактическом протекторате Беларуси", — отмечает издание.

"В Калининграде Россия создала грозное военное присутствие, включающее ядерное оружие, Балтийский флот и десятки тысяч солдат".

Недавно Литва заявила о частичном запрете транзита в Калининград некоторых продуктов из России. Ожидаемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилило напряженность между Россией и Альянсом.

Politico объясняет, что Калининградская область — это эксклав, население которого составляет почти миллион, был территорией Германии до окончания Второй мировой войны, когда он был известен как Кенигсберг. После войны Советский Союз вырвал контроль над регионом в Германии, переименовал его в Калининград и изгнал германское население.

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