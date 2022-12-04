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"Где кролик? Ты - следующий": Фьюри выругался на Усика после боя с Чисорой

4 декабря, 2022 воскресенье
01:39
Спорт

Британский боксер Тайсон Фьюри выругался на украинца Александра Усика, вышедшего на ринг после боя Фьюри с Дереком Чисорой

Об этом сообщает "Трибуна".

Фьюри вызвал на ринг украинца Александра Усика. Это произошло после оглашения результата боя с Чисорой.

"Где Александр Усик? Где кролик? Усик, ты следующий, маленькая с**а. Сделаем это. Я и ты. Кролик. Трус. Маленький боксер, избивший бодибилдера. Я избил одного украинца Кличка, и я побью тебя, беззубая маленькая с**а. Ты отвратительный маленький человечек. Сделаем это, с**а", - выругался Фьюри.

Александр Усик не сводил взгляда с Фьюри, но ничего не ответил британцу.

Для Александра Усика поединок против тяжеловеса из Великобритании, которому принадлежит пояс WBC (Всемирного боксерского совета), будет носить статус боя за звание абсолютного чемпиона, если его санкционирует IBF. Даже в случае поражения от Фьюри украинец сохранит титул IBF.

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Бокс
Тайсон Фьюри
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