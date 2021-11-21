Где и когда Путин собирается напасть на Украину Заявление начальника Главного управления разведки Буданова
Этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины. Одновременное нападение на нескольких основных направлениях запланировано генштабом страны-агрессора до конца января – начала февраля 2022 года
С таким заявлением выступил руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов, сообщает Еспресо.TV .
Для этого, по его данным, будет использован контингент из 92 тысяч российских военных.
Удары Москва собирается нанести в нескольких местах.
При этом россиянами будут активно применяться тактика психологических спецопераций с участием недовольного вакцинацией, коммунальными тарифами или энергетикой местного населения.
"Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", - сказал Буданов в разговоре с Говардом Альтманом из американского специализированного издания Military News.
Также может быть использована ситуация с ближневосточными миграннами на границе, исключает начальник Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.
Возглавляемое Будановым ведомство видит наиболее вероятной следующую последовательность действий россиян по отношению к Украине:
- авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки;
- попытки прорыва линии разграничения на Донбассе,
– высадка российского десанта в Одессе и Мариуполе.
- Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России .
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