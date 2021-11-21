Где и когда Путин собирается напасть на Украину Заявление начальника Главного управления разведки Буданова

С таким заявлением выступил руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов, сообщает Еспресо.TV .



Для этого, по его данным, будет использован контингент из 92 тысяч российских военных.



Удары Москва собирается нанести в нескольких местах.



При этом россиянами будут активно применяться тактика психологических спецопераций с участием недовольного вакцинацией, коммунальными тарифами или энергетикой местного населения.



"Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", - сказал Буданов в разговоре с Говардом Альтманом из американского специализированного издания Military News.



Также может быть использована ситуация с ближневосточными миграннами на границе, исключает начальник Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.



Возглавляемое Будановым ведомство видит наиболее вероятной следующую последовательность действий россиян по отношению к Украине:



- авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки;



- попытки прорыва линии разграничения на Донбассе,



– высадка российского десанта в Одессе и Мариуполе.

Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России .



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