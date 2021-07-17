Где и как отдыхает с женой Дуда. Обнародованы фото

Подробности и фото со ссылкой на польский таблоид Fakt.pl приводит Еспресо.TV .



Чего-то нескромного журналисты при этом не заметили.



На пляж супруги одеваются так же, как обычные поляки, например, на президенте Польши репортеры заметили шорты Tommy Hilfiger за 224 злотых.



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Анджей и Агата Дуда загорают, купаются. Польский президент также катается на водном скутере.



Государственную резиденцию в Гели, в которой они остановились, было построено при президентстве Александра Квасьневского.



Сейчас она нуждается в ремонте крыши. На этот и другие ремонтные работы из бюджета Польши пойдет 160 тыс. злотых.























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