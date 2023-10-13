Где и как хранить картошку, чтобы употреблять в пищу целый год

Какой именно картофель будет храниться дольше

Перебираем наш клубень и оставляем только тот, который соответствует параметрам:

без темных пятен

твердая на ощупь

без видимых повреждений

с гладкой плотной кожурой

без ростков

Как нужно подготовить картофель к правильному хранению

Встряхиваем с нее всю грязь. Мыть картофель, отложенный на хранение, категорически запрещен: если на его поверхности останется влага, то в ней начнут размножаться грибок и бактерии.

Переводим картофель в деревянную или картонную коробку, корзину, бумажный пакет, сетчатый мешок, полиэтиленовый пакет с перфорацией или другую тару со свободным доступом воздуха.

Никогда не храните картофель в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах. Это приведет к гниению продукта.

Где нужно хранить картофель

Хорошее место для длительного хранения картофеля должно быть:

темное

прохладное

хорошо проветривается

Подвал, закрытый балкон, погреб или гараж без отопления

В таких местах температура для хранения картофеля в основном всегда идеальна. Главное – без чрезмерной влаги.

Хозяйственный шкаф

Комнатная температура – не идеальна для хранения клубня. Однако не забудь проследить за тем, чтобы шкаф регулярно проветривался и не был освещен.