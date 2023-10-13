Где и как хранить картошку, чтобы употреблять в пищу целый год
Картофель (картофель, картофель) — распространенная сельскохозяйственная культура, которую в народе давно называют "вторым хлебом"
Какой именно картофель будет храниться дольше
Перебираем наш клубень и оставляем только тот, который соответствует параметрам:
- без темных пятен
- твердая на ощупь
- без видимых повреждений
- с гладкой плотной кожурой
- без ростков
Как нужно подготовить картофель к правильному хранению
Встряхиваем с нее всю грязь. Мыть картофель, отложенный на хранение, категорически запрещен: если на его поверхности останется влага, то в ней начнут размножаться грибок и бактерии.
Переводим картофель в деревянную или картонную коробку, корзину, бумажный пакет, сетчатый мешок, полиэтиленовый пакет с перфорацией или другую тару со свободным доступом воздуха.
Никогда не храните картофель в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах. Это приведет к гниению продукта.
Где нужно хранить картофель
Хорошее место для длительного хранения картофеля должно быть:
- темное
- прохладное
- хорошо проветривается
Подвал, закрытый балкон, погреб или гараж без отопления
В таких местах температура для хранения картофеля в основном всегда идеальна. Главное – без чрезмерной влаги.
Хозяйственный шкаф
Комнатная температура – не идеальна для хранения клубня. Однако не забудь проследить за тем, чтобы шкаф регулярно проветривался и не был освещен.
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