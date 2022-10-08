Об этом говорится в его обращении к участникам и гостям форума по безопасности в Черногории.

По словам Владимира Зеленского, единство - это фундамент, и оно должно быть не только формальным, на саммитах, но и в делах и со всеми, с кем общие ценности и чей образ жизни - это свобода.

"Россия боится нашего единства, поэтому она делает очень много, чтобы его сломать, но мы наше едиство только усиливаем, а значит, России нас не покорить - ни Украину, ни Черногорию, ни любое другое государство свободного мира. Где достигают реального единства, там будет мир, как он будет у нас", - подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ за вторжение в Украину должны не только действовать, но и усиливаться, чтобы Россия к ним не адаптировалась

Также он призвал мир посмотреть на интенсивность войны РФ против Украины, чтобы оценить объем оружия для защиты, и обеспечить столько вооружения, чтобы у РФ больше не было желания разрушить мир.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb