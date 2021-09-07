Где деолигархизация от Зеленского. Олег Рыбачук - в стриме с Сергеем Руденко

Где деолигархизация от Зеленского и домашнее задание от Байдена.



Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, общественным деятелем, экс-главой Секретариата президента Украины Олегом Рыбачуком.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 8 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".



