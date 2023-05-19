Где будет дождь в выходные: прогноз погоды в Украине на 20-21 мая от Наталки Диденко
В субботу и воскресенье в Украине ожидается теплая погода, +20…+26 °С. Осадки ожидаются во многих областях, в частности на западе, востоке и юге
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
20-21 мая в Украине будет преобладать теплая погода.
Температура воздуха в ночные часы ожидается +10...+16 °С, а в течение дня будет составлять +20...+26 °С с небольшими колебаниями.
Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке, коснутся немного севера. В южной части – без существенных осадков.
В воскресенье дождь охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области, кроме Харьковщины.
На остальной территории осадков не предполагается.
В Киеве 20-21 мая предполагается умеренно теплая погода. Температура воздуха составит +20...+23 °С. Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье – сухая погода.
Фото: Наталья Диденко
- 13 мая в столице среднесуточная температура воздуха превысила +15 °С, что означает наступление метеорологического лета.
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