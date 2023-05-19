Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

20-21 мая в Украине будет преобладать теплая погода.

Температура воздуха в ночные часы ожидается +10...+16 °С, а в течение дня будет составлять +20...+26 °С с небольшими колебаниями.

Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке, коснутся немного севера. В южной части – без существенных осадков.

В воскресенье дождь охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области, кроме Харьковщины.

На остальной территории осадков не предполагается.

В Киеве 20-21 мая предполагается умеренно теплая погода. Температура воздуха составит +20...+23 °С. Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье – сухая погода.

Фото: Наталья Диденко