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OPINION

Где Баканов? С ним все хорошо...

13 февраля, 2023 понедельник
08:00
Мнение

Если он был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей без достаточных на то оснований, то это тоже преступление

Несколько недель назад меня пригласили на очередное мероприятие, где присутствовало большое количество публичных лиц — от украинских политиков до посла США в Украине. Общение было интересным и полезным. Увидевшись с Иванной Климпуш-Цинцадзе, поговорили о проблемах и достижениях Украины. Я спросил ее, слышала ли она что-нибудь о лейтенанте Баканове? Он удивительно исчез, и я даже за него начал волноваться. Я вспомнил, что Зеленский еще в июле постановил отстранить от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины Баканова, согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

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Статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ предусматривает, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей. Решение об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей принимается прямым командиром (начальником) и оформляется приказом, о чем немедленно докладывается в порядке подчиненности с указанием причин и обстоятельств устранения. Командир, отстранивший подчиненного от исполнения служебных обязанностей без достаточных оснований, несет за это ответственность.

Может быть, Баканов как лейтенант уже защищает от оккупантов Украину, руководит взводом или ротой? А может, где-то дает показания?

Поэтому я сказал Иванне, что мне очень интересно, что сейчас с Бакановым? Может, он как лейтенант уже защищает от оккупантов Украину, руководит взводом или ротой? А может, где-то дает показания? Она в ответ рассказала мне, что она тоже интересуется судьбой лейтенанта Баканова, и поэтому написала обращение как народный депутат Украины в СБУ и Офис генпрокурора о том, открыто ли уже уголовное производство против бывшего главы СБУ Ивана Баканова, в соответствии с основаниями его увольнения, и именно по какой статье Уголовного Кодекса Украины возбуждено уголовное производство? А также какой из правоохранительных органов Украины расследует уголовное производство против И. Баканова? Каковы результаты досудебного расследования?

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Услышав это, я попросил предоставить мне информацию из ответов, если они не являются тайной. Иванна пообещала предоставить их мне, и теперь, после получения официальных ответов, я могу сказать, что все, кто беспокоился о судьбе лейтенанта Баканова могут успокоиться. С ним все хорошо.

СБУ как орган, который должен был бы заниматься этим делом, прямо ответила, что никаких досудебных расследований по Баканову не осуществляется. А в Генпрокуратуре вообще отморозились, чтобы не признавать, что то же самое и прикрылись защитой персональных данных

Почему я решил? Потому что СБУ как орган, который должен был бы заниматься этим делом, прямо ответила, что никаких досудебных расследований по Баканову не осуществляется. А в Генпрокуратуре вообще отморозились и прикрылись защитой персональных данных. Это старый, но надежный трюк.

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Но все, кто беспокоился о судьбе лейтенанта Баканова, могут быть спокойными — дела против него не ведутся. Хотя это удивительно из-за статьи, которой он был отстранен от должности. А добрые люди сообщили и о том, что в ВСУ Баканов сейчас не служит. Пожалуй, потому, что должность Главкома занята, а на меньшее он не согласится.

И еще одна. Я не просто так процитировал статью, по которой снимали лейтенанта Баканова. Если он был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей без достаточных оснований, то это тоже преступление. И мне очень интересно, как будут выходить из этой истории в ОП? Или закон у нас уже, как в романе Оруэлла "Колхоз животных", — "Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Иван Баканов
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