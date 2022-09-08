Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину столичная благотворительная организация объявила сбор одного миллиона долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.

"Но после ввоза на таможенную территорию Украины не менее одной тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи, председатель организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег. Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. гривен военным прежде чем были разоблачены", - говорится в сообщении.

Руководитель организации подозревается в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, в четверг утром, 8 сентября, львовский общественный деятель и волонтер Святослав Литинский сообщил, что у него проходят обыски.

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