ГБР заявило, что разоблачило благотворительную организацию на продаже бронежилетов военным
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении и.о. председателя правления одной из благотворительных организаций, которая продала военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев
Об этом сообщает ГБР.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину столичная благотворительная организация объявила сбор одного миллиона долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.
"Но после ввоза на таможенную территорию Украины не менее одной тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи, председатель организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег. Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. гривен военным прежде чем были разоблачены", - говорится в сообщении.
Руководитель организации подозревается в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
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