Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Низка бывших высокопоставленных чиновников способствовали военным планам государства-агрессора. Они "опекали" увеличение количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их "помощь" была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем - для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года", – пишет прессслужба.

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович обеспечил легализацию Харьковского соглашения, по его указанию подготовили проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина.

В настоящее время ДБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича и Азарова.

Следствие установило, что четвертый президент распределил роли для создания видимости законности и привлек к этому почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов.

Подписаны вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Украине еще на 25 лет, наращивание вооруженных сил и техники противника в Крыму.

"Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. Харьковские соглашения позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных российской федерации, их военной техники превышала установленные Базовыми Соглашениями количественные уровни, в том числе в г. Севастополе находилось не менее: 2 тыс. 91 , 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше", – разъясняют в ведомстве.

Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение. А 24 марта 2021 года ДБР сообщил о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову всовершении государственной измены из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений. 20 октября суд его заочно арестовал .

23 мая 2022 года суд разрешил арест Януковича по делу о Харьковских соглашениях. Уже 3 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального расследования в отношении Януковича относительно возможной государственной измены.

25 июля бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и эксочителю МИД Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования Харьковских соглашений.

Также 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и глава парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом Харьковских соглашений .

4 августа Совет ЕС наложил на Януковича и его сына ряд ограничительных мер из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства". 8 августа бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.

25 августа сообщили , что конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали на нужды ВСУ.

10 сентября стало известно, что Кабмин наложил повторные санкции на экспрезидента Януковича и еще несколько политиков, чтобы конфисковать их имущество в Украине. А 14 сентября ЕС снял санкции, наложенные в 2014-м за незаконное присвоение госсредств Украины, с экспрезидента Виктора Януковича и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

23 сентября суд разрешил задержать находящихся в международном розыске министра юстиции и министра иностранных дел времен Януковича.

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