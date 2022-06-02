ГБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по подозрению народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Дело передали в суд
Об этом сообщили в ДБР.
В ГБР отметили, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.
По данным следствия, народный депутат предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал информацию о местах дислокации военных формирований Украины и способствовал привлечению граждан Украины к реализации мер во вред государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (находится в розыске), должностными лицами Российской Федерации и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.
По данным Службы безопасности Украины, это производство охватывает период с 2015 по 2020 год, а подозреваемым в нем также проходит народный депутат Тарас Козак.
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