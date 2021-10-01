ГБР завершило расследование по делу избиения танцора Дорофеевой: экс-сотрудник УГО предстанет перед судом
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления госохраны, который избил танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета", - говорится в сообщении.
Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО направлен в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- В Киеве избили танцовщика шоу-балета певицы Дорофеевой, нападавший оказался работником УГО.
- Работник УГО, подозреваемого в избиении 22-летнего парня, взят под стражу на 60 суток.
- Впоследствии, работника УГО уволили от должности.
- 16 августа танцовщик шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, которого избил сотрудник Управления государственной охраны, вышел из комы.
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