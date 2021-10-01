ГБР завершило расследование по делу избиения танцора Дорофеевой: экс-сотрудник УГО предстанет перед судом

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО направлен в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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