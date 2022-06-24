ГБР завершило расследование дела о захвате власти Януковичем
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по захвату экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году
Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram .
В ГБР отмечают, что пособником Януковича в захвате власти был экс-замминистра юстиции.
Следствием установлено, что в сентябре - октябре 2010 года экс-президент захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению объема его полномочий.
Адвокатам предоставили доступ к материалам следствия. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.
- 3 июня Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществление заочного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по этому делу.
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