ГБР завершило расследование дела о захвате власти Януковичем

Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram .

В ГБР отмечают, что пособником Януковича в захвате власти был экс-замминистра юстиции.

Следствием установлено, что в сентябре - октябре 2010 года экс-президент захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению объема его полномочий.



Адвокатам предоставили доступ к материалам следствия. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.

3 июня Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществление заочного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по этому делу.