ГБР завело дело за решения Верховного суда об отмене указа об увольнении Тупицкого

Об этом сообщили в пресс-служба ГБР, передает РБК-Украина .

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производства злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что еще 15 июля по бюро поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в Едрей злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа Зеленского по Тупицкого.

"Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в Едрей предварительной правовой квалификации" злоупотребление властью или служебным положением "(ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.

Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента через признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

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