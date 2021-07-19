ГБР завело дело за решения Верховного суда об отмене указа об увольнении Тупицкого
На судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью
Об этом сообщили в пресс-служба ГБР, передает РБК-Украина .
"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производства злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда отметили, что еще 15 июля по бюро поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в Едрей злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа Зеленского по Тупицкого.
"Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в Едрей предварительной правовой квалификации" злоупотребление властью или служебным положением "(ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.
- Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента через признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
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