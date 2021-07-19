Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество ГБР завело дело за решения Верховного суда об отмене указа об увольнении Тупицкого

ГБР завело дело за решения Верховного суда об отмене указа об увольнении Тупицкого

19 июля, 2021 понедельник
14:40
Общество Судья Александр Тупицкий

На судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью

Об этом сообщили в пресс-служба ГБР, передает РБК-Украина .

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производства злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что еще 15 июля по бюро поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в Едрей злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа Зеленского по Тупицкого.

"Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в Едрей предварительной правовой квалификации" злоупотребление властью или служебным положением "(ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
  • Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
  • В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.
  • Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента через признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

КСУ
ГБР
Александр Тупицкий
Читайте также:
Володимир Зеленський та Ангела Меркель
17 июля, 2021 суббота
Визит Зеленского в Берлин стал репетицией сдачи интересов Украины западными партнерами, - Фейгин
17 июля, 2021 суббота
Пьяный дальнобойщик пошел на таран пограничного с Беларусью пропускного пункта
18 июля, 2021 воскресенье
Статья Путина об "одном народе" адресована Зеленскому. Мол, покайся, мы же тебя рассчитывали, - Фейгин
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 31.87
    Продажа 32.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
19 июля
16:41
Евгений Шевченко
Нардеп Шевченко, который поддерживает режим Лукашенко, спел на белорусском фестивале "Славянский базар"
16:41
Англия
"День свободы": Англия отменила почти все карантинные ограничения
16:32
Минэкономики
Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале на 6%
16:15
Ярослав Железняк
Железняк: К законопроекту об олигархах внесли более 1 200 поправок
16:15
ОБСЕ
ОБСЕ назначила нового представителя в Украине и ТКГ по Донбассу
16:00
Виктор Ляшко
Регулятор ЕС должен внести в перечень одобренных вакцин CoronaVac, - Ляшко
15:50
Рада
Рада соберется на внеочередное заседание 20 июля, - Железняк
15:49
турция
Министр туризма Турции допускает закрытие границ страны в случае вспышки штамма "Дельта"
15:46
Обновлено
В Киеве из-за ливня и затопления закрыли несколько станций метро
В Киеве снова работают две станции метро, которые закрывали из-за ливня и затопления
15:42
ГБР задержало сотрудников СБУ, которые избили пограничников и отобрали у них автоматы
15:27
Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
15:23
компьютер
Экзамены по украинскому языку для госслужащих: в системе произошел сбой
15:19
Зеленский
"Нужно политическое наполнение": Зеленский назвал формат "Восточного партнерства" полуживым
15:15
парковка
Власти Киева утвердили новые парковочные зоны
15:12
стройка
Более 80% киевлян негативно относятся к застройке столичных водоемов, - социология
15:04
ТКГ
Минские соглашения и нарушение режима "тишины": ТКГ соберется на заседание
14:57
дия
Минцифры добавит в "Дию" удостоверение участника боевых действий
14:48
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи отменил визит в Японию из-за дипломатического скандала
14:47
школа каркнтин
Требование обязательной школьной формы является незаконным, - образовательный омбудсмен
14:40
НБУ ликвидировал управление по расследованию дел ПриватБанка
14:23
дождь
ГСЧС предупредила о граде и грозах 20 июля: регионы накроет непогода
14:22
Похитили бриллиант стоимостью $ 300 тыс .: В Киевской области обвиняют банду
14:13
TikTok
TikTok запретил рекламировать в своей сети Bitcoin
14:09
Ford выпустил ароматизатор с запахом бензина для владельцев электромобилей
13:52
Nissan
Япония осудила двух американцев за помощь экс-главе Nissan бежать из страны
13:45
дождь
Киев накрыла гроза: черное небо, подтоплены улицы и сбой в работе общественного транспорта
13:31
коммуналка
Больше всего - за "коммуналку": количество должников в Украине с начала года выросло на 15%, - Опендатабот
13:22
СБУ разоблачила напавших на заместителя председателя АРМА
13:11
NSO Group
Шпионскую программу израильтян для борьбы с террористами использовали для слежки за журналистами и политиками
12:54
Ярослав Железняк
Железняк: "ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Рады
12:41
В Черкасской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть погибший
12:20
жара
Выше нормы на 7,6 ° С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
12:14
Светлана Тихановская
Тихановська не готова участвовать в выборах президента Беларуси, но готова выступить моральным авторитетом
12:10
ПриватБанк
ПриватБанк в первом полугодии 2021 сократил прибыль на 17% - до почти 12 млрд грн
11:55
Франция протест
Во Франции на фоне протестов антивакцинаторов разгромили два центра вакцинации
11:51
В Украине в результате непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях
11:47
Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов
11:44
полиция
На Херсонщине грузовик насмерть сбил 29-летнего полицейского
11:33
Наводнения в Европе добрались до Австрии: количество жертв в Бельгии и Германии растет
11:32
гранит
Директора предприятия в Ровенской области подозревают в незаконной добыче гранитов более чем 320 тыс. куб. м
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV