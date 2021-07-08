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ГБР запустило горячую линию для сообщений граждан о необоснованных активах чиновников

8 июля, 2021 четверг
12:37
Экономика ДБР

Государственное бюро расследований (ГБР) запустило горячую линию для анонимных сообщений граждан о необоснованных активах чиновников

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, ГБР запустило отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Также Бюро создало на сайте специальную форму для обращений.

Так, оставить сообщение можно по телефону +38 (044) 300 27 07 на специальную телефонную линию ГБР с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Следует учитывать, что перерыв на обед в эти дни с 13:00 по 13:45. Ночью, на выходные и праздничные дни граждане могут оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик.

Кроме того, сообщение можно отправить по адресу электронной почты assets@dbr.gov.ua или почтой по адресу ГБР ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032. Сообщить можно печь время личного приема в приемной центрального аппарата ГБР или оставив обращение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ведомства.

В пресс-службе отметили, что сообщение можно оставить анонимно. Руководство ГБР будет держать этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут проверяться.

Отмечается, что оставить сообщение могут представители общественности, средств массовой информации и неравнодушные лица при наличии информации, которую ГБР может использовать для выявления необоснованных активов и сбора доказательств.

В пресс-службе также пояснили, что под "активами" подразумеваются денежные активы (наличные, средства на банковских счетах или в финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставлены должностному лицу. Стоимость актива должна составлять от 1003500 грн до 7377500 грн или до 6831500 - в 2020 году и до 6243250, - в 2019 году, а сам актив должен быть приобретенным после 28 ноября 2019.

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ГБР
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