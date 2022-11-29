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ГБР задержало заместителя мэра Херсона, сотрудничавшего с оккупантами

29 ноября, 2022 вторник
14:22
Криминал

Задержан заместитель городского головы Херсона Владимир Пепеля, который сотрудничал с российскими оккупантами

Об этом сообщает пресс-лужба ГБР.

"Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении.

Правоохранители указывают на то, что предатель "участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ". Также он готовил помещение для проведения псевдореферендума о присоединении региона к России.

Суд взял коллаборанта под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

  • Ранее СБУ задержала коллаборанта, который ходил по квартирам в Херсоне и призывал людей "голосовать" за фейковый референдум.

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