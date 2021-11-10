Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал ГБР задержало в Херсонской области депутата, который требовал у мужчины 300 тыс. грн за установление "нужной" цены в госзакупке

ГБР задержало в Херсонской области депутата, который требовал у мужчины 300 тыс. грн за установление "нужной" цены в госзакупке

10 ноября, 2021 среда
19:55
Криминал

Следователи Государственного бюро расследований задержали депутата Херсонского областного совета, требовавшего у владельца рекламного агентства 300 тыс. грн за увеличение цены на LED-экран, который должен был купить облсовет

Об этом сообщает ДБР.

В июле 2021 года Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана, установленного в местном аэропорту рекламным агентством.

“Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная Радой. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, чтобы помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана”, - рассказали в Бюро.

Депутат сказал, что может договориться об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. грн. Он отметил, что часть денег он якобы отдаст стражам порядка, чтобы они "не заметили" внезапного подорожания.

Работники ДБР задержали депутата 9 ноября 2021 сразу после того, как он получил всю сумму взятки. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
коррупция
Читайте также:
9 ноября, 2021 вторник
У звезды Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезнь
Андрей Шевченко
7 ноября, 2021 воскресенье
Появилась первая реакция Шевченко на назначение тренером итальянского клуба
9 ноября, 2021 вторник
Самый сложный соперник Усика бросил вызов лучшему боксеру мира
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.01
    Покупка 26.01
    Продажа 26.25
  • EUR
    Покупка 29.98
    Продажа 30.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
10 ноября
20:01
сообщения о заминировании
Три киевских вокзала были эвакуированы в связи с сообщением о заминировании
19:52
Инфографика
Украина – Болгария: прогноз букмекеров на товарищеский матч
19:41
сепар
10 ноября на фронте: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, задействовав и запрещенное оружие
19:17
Денис Куликовский
Экс-комендант пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года
19:11
Городской глава Чернигова Атрошенко назвал курс Украины на вступление в НАТО "фигней"
19:03
НАБУ сообщило о подозрении судье с Черниговщины, который требовал $20 тыс. взятки
19:01
Оккупанты открыли пункт пропуска в Станице Луганской для выезда из ОРЛО
18:59
Нет того, кто решится сразиться с ним, - обидчик Ломаченко Лопес снова засыпал украинца комплиментами
18:58
Порошенко обсудил с Послом Британии давление на свободу слова в Украине
18:39
выхлопные газы
Более 30 стран мира планируют отказаться от автомобилей с ДВС до 2040 года
18:18
Правительство выделило 12,5 млн грн для единовременных выплат пострадавшим в АТО
18:15
Vodafone и Ferrexpo строят "Умный карьер" на Полтавском ГОКе
18:14
В Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу, - Денисова
17:56
Александр Петраков
Мы гордимся им, - тренер сборной Украины Петраков отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб
17:47
Денис Куликовский
Суд арестовал экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца
17:32
Алексей Данилов
СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму
17:19
Путин Меркель
Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС, глава РФ посоветовал договариваться с властями Беларуси
17:02
Конте запретил футболистам "Тоттенгема" есть кетчуп и майонез: какую диету ввели в топ-клубе АПЛ
16:49
Кабмин заключил список "опасных" пород собак: что делать владельцам животных
16:43
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки
16:40
В Кривом Роге полиция задержала наркоторговцев, зарабатывавших на "закладках" до 3 млн грн ежемесячно
16:31
Андрей Шевченко
Шевченко назвал свою цель в итальянском клубе
16:28
В Украине могут задерживаться поезда: какие именно
16:06
Джошуа решил, с кем сразится после реванша с Усиком
15:59
Кузена погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея нашли повешенным
15:55
Фьюри после победы над Уайлдером был в шаге от сенсационного решения
15:48
Российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать небо над Беларусью
15:36
Наталья Диденко
"Одевайтесь теплее": синоптик Наталья Диденко предупредила о низких температурах и порывистых ветрах
15:31
Немецкий политик предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине
15:29
SafeBorder
Подделка COVID-сертификатов: двое украинских врачей получили обвинительные приговоры
15:26
Лерос заявил, что нашел устройство для слежки под своим авто
15:25
Обновлено
Список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
15:23
Тренер "Шахтера" назвал виновного за неудачный старт в Лиге чемпионов
15:06
евробляха
В Украине завершился период льготного растаможивания "евроблях"
15:04
Требовал 300 тыс. грн за посредничество: ДБР задержал депутата Херсонского облсовета
15:00
"Манчестер Юнайтед" нашел замену главному тренеру в России, - The Sun
15:00
Дональд Трамп
Суд в США отказал просьбе Трампа скрыть документы о штурме Капитолия
14:47
Показал среднему палец Зеленскому: Лероса могут отстранить от пяти заседаний Рады
14:42
Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина
14:40
Нацполиция до конца года планирует внедрить электронную систему фиксации всех действий в 53 участках
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV