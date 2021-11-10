ГБР задержало в Херсонской области депутата, который требовал у мужчины 300 тыс. грн за установление "нужной" цены в госзакупке

Об этом сообщает ДБР.



В июле 2021 года Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана, установленного в местном аэропорту рекламным агентством.



“Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная Радой. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, чтобы помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана”, - рассказали в Бюро.



Депутат сказал, что может договориться об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. грн. Он отметил, что часть денег он якобы отдаст стражам порядка, чтобы они "не заметили" внезапного подорожания.



Работники ДБР задержали депутата 9 ноября 2021 сразу после того, как он получил всю сумму взятки. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb