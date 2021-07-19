ГБР задержало сотрудников СБУ, которые избили пограничников и отобрали у них автоматы
Сотрудники Государственного бюро расследования задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области
Об этом сообщает пресс служба ГБР .
Установлено, что пограничный наряд (младший сержант и солдат-срочник) осуществляли дежурство возле села Обильное.
К ним в 01:30 подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали.
Нападавшими оказались сотрудники СБУ. ГБР задержало двух сотрудников, третий - проходит как свидетель.
Неподалеку в поле были обнаружены 2 автомата, а 2 магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы.
В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в завладении оружием путем злоупотребления служебным положением, совмещенном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений.
Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники.
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