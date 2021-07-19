ГБР задержало сотрудников СБУ, которые избили пограничников и отобрали у них автоматы

Об этом сообщает пресс служба ГБР .

Установлено, что пограничный наряд (младший сержант и солдат-срочник) осуществляли дежурство возле села Обильное.

К ним в 01:30 подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали.

Нападавшими оказались сотрудники СБУ. ГБР задержало двух сотрудников, третий - проходит как свидетель.

Неподалеку в поле были обнаружены 2 автомата, а 2 магазина с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы.



В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в завладении оружием путем злоупотребления служебным положением, совмещенном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений.



Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд.

В Службе безопасности Украины сообщили, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники.