Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что группа предпринимателей, занимавшаяся поставкой продуктов для ВСУ, присваивала средства для обеспечения военных.

Кроме продажи товаров по завышенным ценам, были и другие схемы хищения денег:

"В финансово-хозяйственные документы вносились неправдивые данные о получении воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" - вроде бы их употребили солдаты", - пояснили в пресс-службе.

Здержаны пять человек из группы злоумышленников: представителей предприятий-поставщиков и военных, ответственных за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Среди прочего задержан военнослужащий, занимавшийся махинациями с бухгалтерией.

Злоумышленники присвоили деньги, направленные минобороны на обеспечение военных, на сумму более 4,6 млн грн. Затем они делили их между собой.

"В ходе проведенных обысков у участников преступления изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными", - добавили в ГБР.

Предварительно участникам схемы могут инкриминироваться ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах).

Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов. После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.

В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

25 января Министр обороны Алексей Резников заявил о поддержке частичного открытия реестров о закупках МО, также планируется реформировать систему питания ВСУ.

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