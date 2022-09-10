Об этом сообщило ГБР в телеграме.

Ранее предатель был одним из руководителей полиции Балаклеи, а когда в город пришли россияне, добровольно согласился с ними работать. За это его "назначили" начальником псевдоотдела полиции.

Когда ВСУ выбили из Балаклеи оккупантов, мужчина попытался бежать в ОРЛО, однако не успел и был задержан в Купянске.

Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения предателю и избрании меры пресечения.

В ГБР напомнили о неотвратимости наказания за сотрудничество с россиянами.

8 сентября украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

9 сентября ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее для предотвращения подрывной деятельности россиян и их прихвостней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb