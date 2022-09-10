ГБР задержало "начальника" оккупационной "полиции" Балаклеи
В Купянске на Харьковщине ГБР задержало "начальника" оккупационной "полиции" Балаклеи, пытавшегося бежать в ОРЛО
Об этом сообщило ГБР в телеграме.
Ранее предатель был одним из руководителей полиции Балаклеи, а когда в город пришли россияне, добровольно согласился с ними работать. За это его "назначили" начальником псевдоотдела полиции.
Когда ВСУ выбили из Балаклеи оккупантов, мужчина попытался бежать в ОРЛО, однако не успел и был задержан в Купянске.
Сейчас решают вопрос об объявлении подозрения предателю и избрании меры пресечения.
В ГБР напомнили о неотвратимости наказания за сотрудничество с россиянами.
- 8 сентября украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.
- 9 сентября ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее для предотвращения подрывной деятельности россиян и их прихвостней.
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