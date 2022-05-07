ГБР заблокировало схему вывода миллионов долларов для бизнеса из России и Беларуси

Об этом ГБР сообщило в телеграмме .

"Работники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, которая пыталась заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ", - говорится в заявлении.

Злоумышленников разоблачили при проведении фильтрации для россиян и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии. До начала полномасштабной войны РФ против Украины мошенники занимались легализацией денег, минимизацией налогов и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

Злоумышленники использовали коррупционные связи в регистрационных и других органах власти для получения поддельных документов. На поддельные паспорта они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в своих махинациях. Так, в течение нескольких месяцев 2021-2022 годов через фиктивные фирмы мошенники обналичили более 110 млн грн. С началом полномасштабного вторжения РФ они "расширили" бизнес и нелегально выводили деньги "контрагентов" из Украины через механизм "перестановок" наличных денег.

В ходе обысков у задержанных изъяли почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с поличным.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Правоохранители также установят личности чиновников, которые помогли мошенникам получить фальшивые документы.

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