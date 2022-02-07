ГБР вызвало на допрос патрульного Петрика по делу ДТП с участием нардепа Трухина
Государственное бюро расследований 7 февраля вызвало на повторный допрос полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина ("Слуга Народа") после ДТП с его участием
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Петрик прибыл в здание ГБР около 09:00 7 февраля вместе с адвокатом. Полицейский успел пообщаться со СМИ.
Он заявил, что даст показания следствию и не будет отказываться от допроса.
Петрик отметил, что видео с боди-камеры, на которой зафиксирован разговор Трухина и события после ДТП с его участием, он сдал после смены в полицию и после этого не имел доступа к ней.
"Заступая на дежурство, он (патрульный, - ред.) получает боди-камеру свою, за отдельным номером, в IT-отделе под свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены сдает ее под подпись. В дальнейшем все действия с камерами вообще работников патрульной полиции, обычных работников они не касаются", - сообщил полицейский в комментарии журналистам.
Также Петрик не исключил, что существуют другие видео с боди-камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.
На вопрос, предупреждал ли он главу МВД Дениса Монастырского о факте ДТП, патрульный Петрик заявил: "Министра не могу сообщить никак. Я в первую очередь предупреждаю случившееся ДТП руководство. ... Потом уже руководство по иерархии сообщает высшему руководству о ситуации" .
Представительница Государственного бюро расследования Ольга Чиканова отметила, что Петрик вызвал как свидетель и не собирается сообщать ему о подозрении.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что Трухин свозил "черные" наличные из областей в Офис президента.
- Видеозапись с нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
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