ГБР вызвало на допрос патрульного Петрика по делу ДТП с участием нардепа Трухина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Петрик прибыл в здание ГБР около 09:00 7 февраля вместе с адвокатом. Полицейский успел пообщаться со СМИ.

Он заявил, что даст показания следствию и не будет отказываться от допроса.

Петрик отметил, что видео с боди-камеры, на которой зафиксирован разговор Трухина и события после ДТП с его участием, он сдал после смены в полицию и после этого не имел доступа к ней.

"Заступая на дежурство, он (патрульный, - ред.) получает боди-камеру свою, за отдельным номером, в IT-отделе под свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены сдает ее под подпись. В дальнейшем все действия с камерами вообще работников патрульной полиции, обычных работников они не касаются", - сообщил полицейский в комментарии журналистам.

Также Петрик не исключил, что существуют другие видео с боди-камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.



На вопрос, предупреждал ли он главу МВД Дениса Монастырского о факте ДТП, патрульный Петрик заявил: "Министра не могу сообщить никак. Я в первую очередь предупреждаю случившееся ДТП руководство. ... Потом уже руководство по иерархии сообщает высшему руководству о ситуации" .



Представительница Государственного бюро расследования Ольга Чиканова отметила, что Петрик вызвал как свидетель и не собирается сообщать ему о подозрении.

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