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ГБР вызвало на допрос главу партии "Голос" Рудык по делу о возможной растрате более 1 млн грн

3 февраля, 2022 четверг
14:10
Криминал

ГБР расследует факт возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" более чем на 1 млн грн

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГБР и брифинг Киры Рудык.

"Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что во время проведения анализа отчетности партии работники НАПК обнаружили, что заключенные руководством "Голоса" договоры по предоставлению услуг и выполнению работ рядом ФЛП имеют признаки фиктивности, о чем составили соответствующий акт.

В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством политической партии "Голос" в особо крупных размерах, добавили в ведомстве.

Во время брифинга после допроса Кира Рудык назвала дело "сфабрикованным".

"Мы считаем, что это просто попытка на коленке слепить еще одно дело против оппозиционных политических сил, для того чтобы закрыть нам рот. Это все выглядит абсолютным способом, во-первых, отвлекания внимания от дела Трухина, во-вторых, попыткой таким образом заставить нас отказаться от своей оппозиционной позиции", - сказала она.

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