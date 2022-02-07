ГБР вызвало на допрос экс-президента Януковича

Повестку опубликовало издание "Правительственный курьер".



“Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., согласно требованиям ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 в 9 час. 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, уведомления о подозрении в уголовном производстве № 4201311000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого”, - говорится в сообщении.



По данным Интерфакс-Украина , речь идет о деле по факту дезертирства сотрудников Управления Государственной охраны, организовавших незаконный выезд Януковича в РФ.

Напомним, 1 февраля ГБР сообщило о заочном аресте бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно уехать в Россию.