ГБР вызвало на допрос экс-президента Януковича
Государственное бюро расследований вызывает 9 февраля на допрос экс-президента Виктора Януковича для получения подозрения
Повестку опубликовало издание "Правительственный курьер".
“Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., согласно требованиям ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 в 9 час. 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, уведомления о подозрении в уголовном производстве № 4201311000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого”, - говорится в сообщении.
По данным Интерфакс-Украина , речь идет о деле по факту дезертирства сотрудников Управления Государственной охраны, организовавших незаконный выезд Януковича в РФ.
- Напомним, 1 февраля ГБР сообщило о заочном аресте бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно уехать в Россию.
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