ГБР возбудило два уголовных производства против экс-заместителя Монастырского Гогилашвили
Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства в отношении бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили
Об этом ГБР сообщило в Telegram .
"В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сообщили в ДБР.
Второе уголовное производство возбудили против Гогилашвили по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили: 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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