ГБР возбудило два уголовных производства против экс-заместителя Монастырского Гогилашвили

Об этом ГБР сообщило в Telegram .

"В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сообщили в ДБР.

Второе уголовное производство возбудили против Гогилашвили по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

