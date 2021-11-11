ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений
Государственное бюро расследований установило, что в результате коррупции государство за три года понесло убытки в размере 524 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Размер потерь государства, установленных ГБР за три года активной деятельности в направленных в суд уголовных производствах, превышает 524 млн грн", - говорится в сообщении.
Бюро за три года задокументировало получение взяток на сумму более 41 млн грн, арестовало имущество общей стоимостью 186 млн грн, и направило в суд более 1,1 тыс. обвинительных актов в отношении 1412 человек.
Среди них обвинены: 2 судей, 438 полицейских, 33 прокурора, 125 таможенников, 99 пограничников, 128 работников Государственной лесной охраны, 107 военнослужащих и других лиц.
ГБР также перечислило основные коррупционные преступления, нанесшие государству наибольший ущерб. Среди них, в частности, системная коррупция киевских властей, махинации с заповедными землями в Ивано-Франковской области, присвоение более $400 тыс. США руководством АРМА и злоупотребления бывшими высокопоставленными должностными лицами из Минэнергоугля на 1,5 млрд грн.
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