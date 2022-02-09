ГБР сообщило Януковичу о новом подозрении в подстрекательстве к дезертирству военнослужащих УГО
Государственное бюро расследований сообщило экс-президенту Виктору Януковичу о новом подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству по части 4 статьи 27 и части 1 статьи 408 Уголовного кодекса Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, после действий Януковича начальник его охраны не вернулся из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. В результате вместе с Януковичем он уехал в Россию.
"В ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно)", - сообщили в бюро.
- Напомним, 24 июня 2020 года ГБР объявило о подозрении в госизмене Януковичу и двум главам Минобороны.
- 5 ноября 2021 г. Януковичу объявили о подозрении в управлении преступной группой.
- 28 января 2021 года ГБР сообщило о подозрении Януковичу из-за подписания Харьковских соглашений в пользу РФ.
- 1 февраля 2022 года ГБР сообщило о заочном аресте бывшего начальника охраны Януковича, который помог последнему незаконно выехать в Россию. 7 февраля экс-президента вызвали на допрос.
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