ГБР сообщило Януковичу о новом подозрении в подстрекательстве к дезертирству военнослужащих УГО

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, после действий Януковича начальник его охраны не вернулся из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. В результате вместе с Януковичем он уехал в Россию.

"В ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно)", - сообщили в бюро.