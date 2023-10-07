ГБР сообщило о подозрении чиновнику Запорожского ТЦК, который присвоил авто одного из предприятий

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В обязанности офицера военкомата в начале полномасштабного вторжения России в Украину входила мобилизация транспортных средств, которые он самостоятельно выбирал по своему усмотрению.

По данным следствия, в марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку вне подконтрольной военкомату территории с вооруженным сопровождением, когда владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили на стоянке не было.

"Должностное лицо военкомата не имело установленных лимитов изъятия транспортных средств и документов местных властей, регулирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий. Поэтому, нарушая нормативные порядки, он изъял четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн, ключи от которых были у присутствующего на автостоянке водителя" , – отмечается в сообщении.

Чиновнику Запорожского ТЦК ГБР объявило о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов

26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В Черкасской области трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик.

22 августа в Украине провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК. Сообщается, что в общей сложности установлено 388 человек, которые могут быть незаконно освобождены от военной службы по решению ВЛК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения на 14 млн грн у заместителя военкома Одесского областного ТЦК Дениса Галушко.