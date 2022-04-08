ГБР разоблачило помощников народных депутатов от ОПЗЖ на содействии стране-агрессору

Об этом сообщает официальный сайт ГБР.



По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. Все они понесут заслуженное наказание, подчеркнули в ГБР.



"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии ОПЗЖ", - сообщили в ГБР.









По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение фейков РФ с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Коллаборант также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.



Совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей Секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.







Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины,

план и результаты их проведения,

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны,

протоколы участковых избирательных комиссий,

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ,

компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности и т.д.

Продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

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