ГБР разоблачило помощников народных депутатов от ОПЗЖ на содействии стране-агрессору
ГБР осуществляет досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов Украины действующего созыва
Об этом сообщает официальный сайт ГБР.
По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. Все они понесут заслуженное наказание, подчеркнули в ГБР.
"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии ОПЗЖ", - сообщили в ГБР.
По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение фейков РФ с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Коллаборант также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.
Совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей Секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.
Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:
- документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины,
- план и результаты их проведения,
- черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны,
- протоколы участковых избирательных комиссий,
- мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ,
- компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности и т.д.
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