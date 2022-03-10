ГБР разоблачило почти 40 предателей среди украинских чиновников и правоохранителей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .



Производство открыто по ст. 111 УК Украины – "госизмена".

"Среди прочего, следователи ГБР начали уголовные производства в отношении нескольких работников полиции в Мариуполе. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

Там добавили, что фиксируют только единичные случаи перехода правоохранителей на сторону российских властей.



"Подавляющее большинство не изменяет народу Украины и продолжает героически защищать нашу Родину. Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, которые активно поддерживают и пропагандируют Российскую агрессию. В частности, один чиновник был задержан в Краматорске", - заявили в бюро.

В ГБР добавили, что такие случаи фиксируются и на временно оккупированных территориях.