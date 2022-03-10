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ГБР разоблачило почти 40 предателей среди украинских чиновников и правоохранителей

10 мартa, 2022 четверг
16:55
война с Россией ДБР

ГБР расследует 38 производств по помощи России украинскими чиновниками и правоохранителями

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Производство открыто по ст. 111 УК Украины – "госизмена".

"Среди прочего, следователи ГБР начали уголовные производства в отношении нескольких работников полиции в Мариуполе. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

Там добавили, что фиксируют только единичные случаи перехода правоохранителей на сторону российских властей.

"Подавляющее большинство не изменяет народу Украины и продолжает героически защищать нашу Родину. Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, которые активно поддерживают и пропагандируют Российскую агрессию. В частности, один чиновник был задержан в Краматорске", - заявили в бюро.

В ГБР добавили, что такие случаи фиксируются и на временно оккупированных территориях.

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предатели
ГБР
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