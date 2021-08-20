ГБР разоблачило хищения 3,6 млн грн при строительстве диагностического центра в Киеве
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило хищения 3,6 млн грн средств территориальной общины на строительстве диагностического центра в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Согласно сообщению, следователи Бюро сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, которые проводили строительные работы в коммунальном коммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, находится в ведении Киевской городской власти.
Так, было установлено, что подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали недостоверные данные.
Кроме того, физическое лицо-предприниматель, который по договору с диагностическим центром осуществлял технический надзор за строительством, ненадлежащим образом проверил выполнение работ. Из-за этого на счета подрядчиков были незаконно перечислены бюджетные средства в объеме почти 3,6 млн грн, повлекшее материальный ущерб территориальной общине Киева.
В пресс-службе отметили, что в случае доказательства вины преступникам грозит до 12 лет лишения свободы, а предпринимателю, который осуществлял технический надзор - лишение свободы на срок до 5 лет.
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