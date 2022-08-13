ГБР разоблачило чиновников из Запорожья, "зарабатывавших" по 2 млн грн в день на схеме с линией разграничения
ГБР пресекло масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения в Запорожской области
Об этом сообщает ГБР.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и в четком взаимодействии с Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук, Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. В соответствии с ним украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки.
"Порядок был принят, чтобы украинцы могли безопасно и быстро передвигаться через линию столкновения, но отдельные "дельцы" Запорожской ОВЦА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "быстрое" и положительное рассмотрение таких заявок. Для этого они создавали искусственные препятствия или затягивали время, или сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще - лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные. Для того чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов с граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одного автомобиля неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов США. Деньги получали специально привлеченные посредники" , – пишут в ДБР.
Сегодня, 13 августа, работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. В результате изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.
Из прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму 1 400 дол США за "положительное" рассмотрение заявления человека. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего за два дня за "символическую" плату.
Готовится сообщение злоумышленникам о подозрении.
- Напомним, ГБР вернуло украинским военным похищенный в 2019 году лазерный прибор разведки
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