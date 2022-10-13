ГБР расследует падение в Винницкой области военного самолета, пилот которого сбил 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты
Следователи ГБР расследуют падение военного самолета, пилот которого сбил 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты в Винницкой области
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября около 21:00 во время объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Известно, что военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе Shahed-136.
Следствие предполагает: "Вблизи пгт Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета. Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения".
Пилот успел катапультироваться и находится в больнице.
Продолжаются следственные действия.
- 12 октября Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе.
- Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше.
- Россияне привезли на оккупированные территории иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны.
- Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ. С неуправляемого самолета успешно катапультировался пилот, сбивший 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты.
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