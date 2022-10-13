ГБР расследует падение в Винницкой области военного самолета, пилот которого сбил 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября около 21:00 во время объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Известно, что военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе Shahed-136.

Следствие предполагает: "Вблизи пгт Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета. Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения".

Пилот успел катапультироваться и находится в больнице.

Продолжаются следственные действия.