ГБР расследует обнародование документов по срыву задержания вагнеровцев как разглашение гостайны

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"В сети Интернет 18 ноября 2021 года опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мер, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК Вагнера. В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", - сообщает ГБР.



Санкция ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, 18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке задержания вагнеровцев. По словам журналистки, документы подбросили в ее рабочий офис на флешке.

Ранее, 17 ноября, международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.