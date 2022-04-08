ГБР расследует незаконное бегство за границу экс-главы КСУ Александра Тупицкого
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого", – говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что Тупицкий уехал из Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. ГБР зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.
"Вместо этого, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкая государственная граница Украины не пересекала. Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины", – добавляют в сообщении.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу.
- Журналисты проекта "Схемы" отмечали, что 17 марта его семья (супруга Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные по пересечению границы – это прилет из Турции 22 февраля.
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