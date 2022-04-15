ГБР расследует более 230 производств за госизмену и коллаборационизм. Среди фигурантов – военные, перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма
С начала горячей фазы войны России против Украины следователи ГБР возбудили 154 уголовных производства за государственную измену и 81 производство за коллаборационную деятельность
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Фигурантами производств являются главы сельских советов, депутаты разных уровней, должностные лица, судьи, правоохранители и военнослужащие.
Больше таких дел расследует Территориальное управление ГБР Краматорска. Здесь 109 производств открыто за государственную измену, 74 – за коллаборационную деятельность.
По факту госизмены большинство производств касается работников правоохранительных органов. Также следователи ГБР Краматорска расследуют уголовное производство в отношении сотрудника одного из лесхозов, сотрудничавшего с оккупантами.
Теруправление ГБР Полтавы возбудило 15 уголовных производств за государственную измену, одно – за коллаборационную деятельность. Подозреваемые – сотрудники правоохранительных органов, депутаты местных советов и глава одного из районных судов.
Теруправление ГБР Мелитополя нарушило 18 производств: 16 – за госизмену, 2 – за коллаборационную деятельность.
Теруправление ГБР Николаева нарушило 8 производств: по 4 за государственную измену и коллаборационную деятельность. Среди фигурантов – три военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые в 2014 году во время аннексии Крыма предали присягу и перешли на сторону врага. В феврале 2022 года дезертиры "возвратились" в Украину, в составе российской армии и участвовали в боевых действиях Николаевской области. Их задержали в начале марта.
Теруправление ГБР Львова нарушило 6 производств за государственную измену, а Теруправление ГБР Киева – 5 производств за государственную измену и коллаборационную деятельность.
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