ГБР проводит обыски в здании Киевского горсовета
Территориальное управление Государственного бюро расследований обыскивает помещение Киевской городской военной администрации
Об этом сообщил на своей facebook-странице заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ГБР проводит обыск. Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", – написал он.
Бондаренко отметил, что правоохранители запретили видеозапись и работу журналистов во время обыска. И добавил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставляли следователям беспрепятственно.
"Вместе с этим, в случае попытки получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевском городском совете, видеозаписи камер наблюдения или другое – будем обращать внимание, что это постановление не предусмотрено. Конечно, способствовать обыску мы будем. Однако в рамках процессуальных норм", – подчеркнул он.
- 10 мая правоохранители проводили обыски в редакции издания "Думская" в Одессе.
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