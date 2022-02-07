ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете в связи с потерей госбюджетом почти 700 млн грн
7 февраля в горсовете Кривого Рога проходят обыски в связи с потерей госбюджетом почти 700 млн грн в результате халатности чиновников
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
По информации следствия на 1 апреля 2021 года Криворожский горсовет и одно из градотворческих предприятий заключили 82 договора аренды земельных участков. Из-за халатности чиновников горсовета была существенно занижена стоимость аренды земли в пользу бизнеса.
Так, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.
Сейчас ГБР изымает договоры и другие документы.
Событие квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Виновным грозит до 5 лет тюрьмы.
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