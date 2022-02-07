ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете в связи с потерей госбюджетом почти 700 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



По информации следствия на 1 апреля 2021 года Криворожский горсовет и одно из градотворческих предприятий заключили 82 договора аренды земельных участков. Из-за халатности чиновников горсовета была существенно занижена стоимость аренды земли в пользу бизнеса.



Так, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.



Сейчас ГБР изымает договоры и другие документы.



Событие квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Виновным грозит до 5 лет тюрьмы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb