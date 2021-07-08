ГБР провело обыски в В "Киевводоканале"

Об этом передает пресс-служба Киевводоканала.

"Сегодня, 8 июля, в 10:30 в головной офис ЗАО "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ", - говорится в сообщении.

Следственные действия прошли в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, 8 июля правоохранители провели следственные действия в офисе Киевавтодора. КГГА назвал это "политическим давлением". Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах.

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