ГБР провело обыски в В "Киевводоканале"
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в главном офисе Киевводоканала
Об этом передает пресс-служба Киевводоканала.
"Сегодня, 8 июля, в 10:30 в головной офис ЗАО "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ", - говорится в сообщении.
Следственные действия прошли в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
- Напомним, 8 июля правоохранители провели следственные действия в офисе Киевавтодора. КГГА назвал это "политическим давлением". Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах.
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