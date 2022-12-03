ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА
Государственное бюро расследований провело обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках дела о нецелевом использовании рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотреблении властью
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Отмечают, что во время обысков были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из предприятий Киева.
С этим предприятием в 2015 году КГГА заключила инвестиционный договор по строительству спортивных объектов и сооружений. Впрочем, по информации следствия, не выполняет условия этого договора, в частности, о сроках строительства и графике финансирования. Также был зафиксирован факт нецелевого использования территории парка.
Отмечают, что работы, которые должны быть осуществлены еще до марта 2022 года, выполнены только на 30% заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций согласно договору составляет около 149 млн грн.
Представители ДБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к невыполнению предприятием условий договора на протяжении последних семи лет. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
- 28 ноября стало известно, что ГБР без надлежащих документов провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум".
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