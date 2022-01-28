ГБР пришло с обысками к нардепу из объединения Разумкова Воронько из-за возможной подделки документов

Об этом идет речь на сайте ГБР.



Отмечается, что обыски проводятся дома у депутата и у связанных с ним людей. Причина обысков – факт подделки им документов.



В ГБР рассказывают, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол из-за якобы коррупции, которая касается вхождения Воронько в состав исполнительного органа одного из обществ.



Речь идет об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



За это грозит до 13,6 тыс. грн. штрафа, конфискация дохода и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.



Глава межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил, что претензии правоохранителей по отношению к Воронько "притянуты за уши", а также обвинил ГБР в политических преследованиях.

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