ГБР получило судебное разрешение на спецрасследование дела о госизмене Николая Азарова
Речь идет о подписании так называемых Харьковских соглашений в 2010 году
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Информируют, что Николай Азаров подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.
"Установлено, что при подписании 21 апреля 2010 г. Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, бывший премьер действовал в интересах РФ в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", – говорится в сообщении ГБР.
"Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года", - считают расследователи.
Они также констатируют, что "полностью понимая последствия подписания настоящего Соглашения для Украины, бывший премьер-министр создал условия для продления пребывания черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию (вместо вывода) военной техники и личного состава вооруженных сил. государства агрессора в Украине, которые были использованы во время оккупации АР Крым и Севастополя в 2014 году".
Вопреки ч. 3 ст. 4 Закона Украины "О международных договорах Украины", проект Соглашения перед подписанием даже не прошел правовой экспертизы.
"Эти поступки совершались по предварительному сговору группой лиц: бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск", - отмечается в сообщении.
- 23 мая суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.
- 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены через подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"
- 20 октября суд его заочно арестовал .
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