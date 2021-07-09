ГБР подозревает должностных лиц КГГА и "Киевводоканала" в хищении более 150 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



Согласно сообщению, ГБР проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и "Киевводоканала" средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов столицы.



По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Правоохранители также изучают возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой.



По информации ГБР, "Киевводоканал в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе Киева, использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации на сайте "Прозорро".



Отмечается, что во время обысков на предприятии сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на этих объектах. Правоохранители также устанавливают причастных лиц.



В случае доказательства вины по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, подозреваемые могут получить до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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