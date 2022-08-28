Об этом со ссылкой на слова самого генерал-майора и копии соответствующих документов вечером в воскресенье, 28 августа 2022 года, у себя в фейсбуке заявил журналист и военный обозреватель, главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, 28 августа по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма ГБР о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Кривоноса.

"Следователи изучают возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева. Рассылка этой телеграммы, текст которой я публикую, вызвала большой резонанс в армии", - отметил журналист.

Поэтому он обратился за комментарием непосредственно к Сергею Кривоносу.

"Да, действительно против меня 2 августа возбуждено уголовное дело ГБР. Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу. Поэтому возбуждено заказное дело, что я будто бы отдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале – марте. В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не позволить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, Зеленский считает меня политическим оппонентом", - сказал со своей стороны генерал-майор.

Кривонос также привел свою версию того, как тогда развивались события.

"25 февраля, сразу после нападения, я сделал вывод, что противник после Гостомеля может выбросить десант непосредственно в Киев, в аэропорт Жуляны, и выехал туда ознакомиться с обстановкой. Я увидел, что в Жулянах на тот момент отсутствовали какие-либо руководители, я позвонил оттуда главнокомандующему ВСУ Залужному, сообщил обстановку, и получил устный приказ взять командование обороной аэропорта. По приказу Залужного мне направили партию пулеметов 12,7 мм и 7, 62 мм, а также зенитные установки 23 мм, но это было уже в начале марта. Я объединил все подразделения, в большинстве своем из необстреляных людей – пограничников, срочников из президентського полка, нацгвардейцев, добровольцев, ветеранов морской пехоты, побратимов из ДУК и курсантов Военного института университета Шевченко, и принял меры по обстановке, которые считал необходимым принять срочно. Взлетная полоса была залита машинным маслом и перегорожена техникой, все объекты и периметр были подготовлены к противодесантной обороне, наладил подготовку личного состава и проводил учебные стрельбы, чтобы встретить российское наступление. Там был сначала полный хаос, но мы быстро создали организацию. Все мои действия подтверждены руководством ВСУ, а 12 марта Залужный подтвердил мои полномочия личным приказом. 13 марта меня снова зачислили на военную службу", - привел хронологию событий генерал-майор.

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Но 29 марта, как утверждает Сергей Кривонос, он прибыл к Залужному и узнал, что приказ о зачислении его на службу "отменен".

"Я узнал в руководстве ВСУ, что сделано это по приказу верховного главнокомандующего Зеленского. Мне сказали прямо мои источники: "Наверху считают, что скоро будет победа, и после войны должен быть только один главный герой – верховный, он считает, что ты будешь мешать ему", – добавил генерал-майор.

По его мнению, тому, кто решил преследовать его за защиту Киева, должно быть стыдно.

"Это большой стыд, что теперь ГБР придумало против меня искусственное дело, меня обвиняют, что я делал все должное для защиты Украины, в то время как верховный главнокомандующий, проваливший организацию обороны страны, только давал интервью из подвала. Это большой стыд для государства и оскорбление. Они хотят показать армии, которой я отдал всю свою жизнь, чтобы мои побратимы начали давать против меня показания. Я думаю – насколько же низкая мораль у наших руководителей. Они думают, что армия предаст своих товарищей. Наверное, так принято в "Квартале", но в армии такие позорные вещи не пройдут. Каждый военный понимает, что нам нужно единство и что война для нас не завершилась, что это только политики готовятся к выборам, а мы будем защищать Украину. Я честно и законно выполнял свой военный долг по защите Киева на том месте, где меня поставили. Поэтому это дело ГБР – это пятно позора не на мне, а на самом Зеленском", – подытожил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов считает необходимым поддержать Кривоноса в этой ситуации.

"Если будет нужно поддержать на суде Сергея Григорьевича, – я приду. Потому что в Офисе президента началось обычное политиканское безумие, которое прямо повредит обороне страны. Президент Зеленский должен думать вместе с Ермаком о своей собственной ответственности, потому что это из-за их действий оборону нужно было организовывать из неподготовленных людей, армия не была развернута, запасы оружия не созданы.Так что для начала вы сами должны сходить на допросы в ГБР, к вам вопросов больше, чем к любому, кто встал в ряды защитников Украины. Вы там ничем не рискуете в подвале, и не видно, чем занимаетесь, кроме интервью, потому что снарядов и мин как не хватало, так и не хватает, и вам нужно не заказные дела выдумывать, а выполнять ваши служебные обязанности. Потому что вы такими заказными делами Банковую и свои кабинеты обороняете, а не Украину", - подчеркнул Бутусов.

Справка

После увольнения из СНБО генерал-майор Кривонос также был уволен из рядов ВСУ. По его оценке, подобное решение было продиктовано политическими соображениями.

Кривонос выдвигался на последних президентских выборах, состоявшихся в 2019 году.

В сотрудничестве с западными партнерами и на основании собственного длительного опыта военной службы в зоне АТО им была разработана так и не воплощенная концепция дееспособной Территориальной обороны европейского образца.

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