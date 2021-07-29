ГБР передало в суд 254 дела в отношении 365 человек в первом полугодии
За первое полугодие Госбюро расследований направило в суд 254 обвинительных акта в отношении 365 человек
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди подозреваемых:
- 1 чиновник категории "А",
- 6 прокуроров,
- 14 работников Государственной уголовно-исполнительной службы,
- 15 налоговиков,
- 21 пограничник,
- 33 таможенника,
- 87 полицейских,
- 65 работников других органов.
В 2021 году ГБР объявило 405 подозрений.
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